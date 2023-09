Golpistas do empréstimo pelo WhatsApp são presas pela DIG de Americana

Três mulheres foram presas acusadas de estelionato - Foto: Divulgação / DIG de Americana

Três mulheres que aplicaram um golpe do empréstimo pelo WhatsApp em um servidor municipal foram presas pela DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Americana, na tarde desta quarta-feira (27). A vítima chegou a depositar R$ 3.500, mas percebeu que foi enganado após uma das estelionatárias pedir mais dinheiro.

De acordo com a Polícia Civil, o servidor recebeu uma mensagem via WhatsApp de um ex-colega de trabalho de 71 anos, que já está aposentado, pedindo um empréstimo em caráter de emergência. Sensibilizado com a situação, pois sabe que a esposa do amigo sofre sérios problemas de saúde, aceitou emprestar o dinheiro.

O “ex-colega” teria falado que levaria a mulher para uma sessão de hemodiálise e perguntou se poderia passar seu contato para uma “sobrinha”, que o procuraria para ajustar o horário e local para a entrega da quantia.

No dia e horário combinados, uma mulher idêntica a foto de perfil da suposta sobrinha compareceu no local e pegou o dinheiro.

No entanto, pouco tempo depois, a “sobrinha” fez um novo pedido de empréstimo, no valor de R$ 3.000, com o aval do tio. O servidor entrou em contato com o “ex-colega” que teria confirmado que garantiria o pagamento.

Desconfiado, o servidor foi até a casa do ex-colega e, após falar com ele pessoalmente, percebeu que foi enganado.

Segundo relato da vítima, foi usada uma foto do aposentado para criar uma conta falsa no Whatsapp em nome dele, inclusive com informações privilegiadas sobre a família do idoso.

A Polícia Civil foi avisada e descobriu a verdadeira identidade da “sobrinha”, pois ela usava o próprio celular para mandar as mensagens.

Depois, o servidor mandou uma nova mensagem dizendo que poderia arrumar só mais R$ 1.900 e marcou um novo encontro com a golpista e os investigadores se posicionaram nas imediações com viaturas descaracterizadas. No momento em que o servidor entregou o envelope com o dinheiro, os policiais tentaram abordá-la.

Ela correu em direção a um Fox, que estava estacionado com mais duas mulheres. Todas foram detidas e encaminhadas à delegacia especializada, onde foram autuadas em flagrante por estelionato.

As três mulheres foram levadas à Cadeia de Monte Mor, onde aguardam pela audiências de custódia. O delegado Lúcio Antonio Petrocelli já pediu na Justiça que a prisão seja convertida em preventiva.

Os celulares usados pelas suspeitas foram apreendidos e serão periciados na tentativa de identificar outras vítimas de golpes.