‘Golpe do aluguel’ faz imobiliárias terem prejuízos em Americana; polícia apura

Golpistas alugam imóveis com documentos falsos e furtam móveis e eletrodomésticos, segundo vítimas; suspeita já foi indiciada

A Polícia Civil de Americana está investigando golpes praticados contra imobiliárias da cidade. Os estelionatários alugam imóveis mobiliados com documentos falsos, furtam os bens de dentro dos apartamentos e depois desaparecem. O LIBERAL ouviu relatos de ao menos três vítimas. Em um dos casos, um empresário disse ter tido um prejuízo de mais de R$ 50 mil.

O proprietário de uma imobiliária relatou à reportagem que, em dezembro, uma mulher foi até a empresa para alugar um apartamento mobiliado, onde moraria com seu namorado. Segundo ele, todos os documentos exigidos para a locação foram apresentados, assim como comprovantes de renda, os quais não levantaram quaisquer suspeitas.

Polícia Civil já indiciou mulher suspeita de participar de golpes contra imobiliárias – Foto: Arquivo / Liberal

Quando a imobiliária foi cobrar o primeiro aluguel, já em atraso, o responsável não conseguiu contatar a locatária e, então, foi ao endereço. No local, encontrou o imóvel vazio. Os golpistas levaram móveis e eletrodomésticos avaliados em mais de R$ 50 mil. O empresário procurou a Polícia Civil para denunciar os fatos.

Também em dezembro, mandados de busca e apreensão foram cumpridos no São Manoel, na casa da suspeita de 33 anos e também no imóvel de seu namorado, no São Vito. Foram apreendidas, chaves, pendrive e documentos, que foram direcionados para a perícia. Ordens judiciais foram cumpridas em outros endereços, de imóveis em Americana, possivelmente alugados pela dupla de estelionatários.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Mesmo investigado, o casal continuou a aplicar golpes. Outras duas imobiliárias procuraram a Polícia Civil neste mês para denunciar o esquema. Uma delas relatou um prejuízo de R$ 5 mil. Outra, mesmo após a locação, conseguiu impedir o golpe e avisar a polícia antes que os envolvidos retirassem os bens do apartamento.

Em um dos casos, o dono da imobiliária disse ter desconfiado do casal e resolveu fazer uma pesquisa pelo nome da mulher. Descobriu que a identidade usada era de outra pessoa. Em contato com o empresário, a dona do documento confirmou que seus dados estavam sendo usados por uma estelionatária. A imobiliária descobriu também que um reconhecimento de firma na documentação era falso.

Como a chave do imóvel já tinha sido entregue à locatária, uma funcionária da imobiliária foi ao endereço, em um condomínio, e lá encontrou um homem saindo com uma TV. A Polícia Militar foi acionada.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Foram abordados a suspeita e dois homens, que tentaram se esconder em um apartamento de vizinhos antes da chegada da polícia. Todos foram levados ao plantão policial e após prestarem depoimentos, foram liberados, já que a polícia não considerou o caso como flagrante.

Apesar disso, eles seguem como investigados e a mulher foi reconhecida por uma das vítimas e indiciada pelos crimes de falsificação de documentos públicos, estelionato e falsidade ideológica.

A golpista investigada pela polícia possui nome igual e sobrenome semelhante à da mulher de quem usa os documentos falsos, o que facilita a aplicação de golpes. A verdadeira dona da identidade já registrou um boletim de ocorrência, relatando que seus documentos estão sendo utilizados para a aplicação de golpes envolvendo locações de imóveis.

Segundo o LIBERAL apurou com a polícia e proprietários de imobiliárias, a falsificação é tão refinada que passou inclusive por perícias contratadas pelas seguradoras dos estabelecimentos.

Vice-presidente da Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana), Edmilson Rovina disse que a entidade tem conhecimento do assunto e que tem tratado da temática em reuniões com seus associados – inclusive, haverá uma palestra nos próximos dias sobre segurança.