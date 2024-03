Gocap faz pagamentos a clientes habilitados e lança carteira digital

Otimista com 2024, fintech lançou recentemente uma nova modalidade de carteira digital, com saques mensais

Empresa nunca deixou de operar e segue em pleno funcionamento

Acusada de estelionato por parte de alguns investidores que não levaram em consideração recentes mudanças normativas no Brasil, a Gocap Inteligente, fintech americanense que atua como intermediadora de investimentos no mercado digital das criptomoedas, já começou a pagar as parcelas dos cronogramas daqueles que preferiram acreditar na solução administrativa do problema.

“Entendo e respeito os poucos clientes que resolveram buscar seus direitos na via judicial, mas eles serão respondidos por lá, dentro dos tramites do processo civil, respeitando os prazos existentes. Neste primeiro momento, nos organizaremos internamente para pagar os investidores habilitados que optaram por acreditar na idoneidade da marca e do trabalho desempenhado por uma instituição financeira completamente amparada pela legislação atual. Vale ressaltar que os pagamentos, reajustado pelo IPCA, são feitos diretamente pela Gocap. Ninguém perdeu ou perderá seu dinheiro aplicado”, disse Maxciel Cavalheiro, empresário e proprietário da empresa.

Importante salientar que a empresa nunca deixou de operar e segue em pleno funcionamento. A escolha pela modalidade home office teve como principal objetivo garantir a integridade física dos colaboradores, mas logo a empresa retomará o trabalho em sua matriz, assim que atualizar todos os protocolos de segurança para sua reabertura ao publico.

Os advogados Bruna Oliveira e Gabriel Aranjues, representantes da empresa na esfera cível, informaram que “A Gocap está comprometida em manter a transparência e a integridade em todas as transações e interações com os clientes e para isso vem adotando medidas não apenas para contestar as alegações no âmbito judicial, mas também para assegurar que todos os clientes se sintam seguros e protegidos em seus investimentos”.

Novos Projetos

Otimista com 2024 e amparada por lei federal, a Gocap Inteligente lançou recentemente uma nova modalidade de carteira digital, com saques mensais. Vale lembrar que cada cliente é tratado de forma personalizada e seu contrato é único, com aditivos específicos. Ele pode acompanhar sua performance em um aplicativo com login e senha individuais, e conta com a assessoria de executivos especialistas em cripto, que vão acompanhá-lo durante o processo.

A empresa segue a política de boas condutas da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, e possui um sistema de compliance para verificar se o pretenso cliente e seu respectivo dinheiro se encaixam a essas boas condutas do mercado. Além disso, realizou um estudo profundo sobre lavagem de dinheiro, corrupção e ataques terroristas no setor, sob o prisma da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). A política interna de combate a essas fraudes é atualizada anualmente para que a Gocap Inteligente sempre adote as melhores condutas ao lidar com o capital de terceiros.

Todos os investidores contam com suporte exclusivo e personalizado, o qual pode ser solicitado através do e-mail relacionamento01@gocapinteligente.com.br.