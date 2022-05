GNV fica mais caro que etanol e conversão de veículos já não é vantajosa

Metro cúbico do gás chegou a R$ 5,15 enquanto que o litro do álcool custa R$ 4,59; instalações reduziram

O preço do GNV (Gás Natural Veicular) ultrapassou o do etanol e converter o carro já não é mais tão vantajoso. Em Americana, nenhum posto oferece o combustível. O único estabelecimento que tem o gás como opção fica em Santa Bárbara d’Oeste, no cruzamento da Rua Agricultura com a Avenida Alfredo Contatto.

Lá, o litro do etanol custava R$ 4,59 e o metro cúbico do GNV, R$ 5,15, na última semana. De acordo com o gerente do posto, Israel Guarda Violatti, as migrações para o gás natural estacionaram devido ao preço do etanol e ao custo da instalação. Hoje, o valor de um kit gás varia de R$ 3,5 mil a R$ 4 mil.

Posto localizado em Santa Bárbara é única opção para quem precisa abastecer veículo com o GNV – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

“Para quem já fez a conversão, o gás ainda compensa. Um carro popular, por exemplo, faz uma média de 10 quilômetros por litro de etanol e no GNV, faz 14”, afirmou, acrescentando que 80% do público que faz uso do gás são empresas e, dentro desse percentual, estão inclusos os motoristas de aplicativos.

É o caso de Paulo dos Santos, de 42 anos. Trabalhando como motorista de aplicativo, ele fez a conversão do carro há três meses.

“Tenho uma alta quilometragem diária e o preço do combustível ficou inviável. Estava usando a gasolina e por dia abastecia R$ 150, isso antes do último aumento. Com o gás, consegui uma economia de 40%”, afirmou.

A redução dos gastos com combustível permitiu a ele pagar o investimento no kit gás nesses três meses.

Na cidade de Americana, apenas uma oficina instala o kit gás. De acordo com o proprietário Rogério Farias, faz mais de um mês que ele não faz nenhuma instalação.

“Até fevereiro estava bombando. De março para cá parou. O GNV subiu bastante e hoje está mais caro que o etanol e quando isso acontece, as pessoas param de fazer a conversão”, disse.

O empresário Rafael Pascoto, de 42 anos, migrou para o gás há seis anos. “Na época, troquei por conta da alta no valor dos combustíveis, desde então, consegui dois carros. Aconselho a trocar, dá uma economia boa”, afirmou.

A alta acumulada do GNV nos últimos 12 meses é de 37%, maior que a da gasolina e do etanol. O reajuste do gás natural no período só perde

para o diesel.

Economista do Observatório da PUC-Campinas, Paulo Oliveira afirma que o consumo do GNV é, em média, 41% mais eficiente do que a gasolina e 77% a mais do que o etanol. No entanto, a alternativa num patamar mais caro deixa uma margem menor para o motorista que pensa em instalar o kit.

“Quem fosse fazer a conversão, hoje, teria que ter em mente que com esse patamar de preços, o investimento [no kit gás] seria pago em aproximadamente um ano”, conclui.

*COLABOROU CLAUDECI JUNIOR.