Ginecologista alvo de sindicância continua atendendo na rede básica

Denúncia partiu do vereador Gualter Amado, que viu o médico registrar o ponto e sair para atender em hospital particular

A Prefeitura de Americana ainda não concluiu a sindicância que investiga denúncia feita pelo vereador Gualter Amado (Republicanos) de que o médico ginecologista Aladim de Paula Freitas Júnior, que atende na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Jardim São Paulo, estaria fraudando o relógio de ponto.

Segundo a prefeitura, o médico ginecologista está atuando normalmente na rede básica, enquanto aguarda pelo resultado dos trabalhos da comissão. O LIBERAL tentou falar com o médico na época, mas não teve resposta.

Gualter Amado esteve na manhã do dia 5 de julho na UBS e flagrou o médico chegando na unidade por volta das 6h50. De acordo com o vereador, o ginecologista entrou, bateu o ponto e logo em seguida deixou o posto. Gualter seguiu o carro do profissional e o viu entrando no Hospital Unimed.

Nesta terça-feira, a prefeitura informou que não há um prazo definido para as conclusões dos trabalhos da comissão de sindicância, que segue em trâmite, respeitando o princípio do contraditório e a ampla defesa.

Dias após a denúncia do vereador, o secretário de Saúde do município, Danilo Carvalho Oliveira, publicou, no Diário Oficial, um ato proibindo a alteração ou inserção manual de pontos dos agentes públicos lotados na pasta. O mesmo foi feito pelo presidente da Fusame (Fundação de Saúde de Americana), Douglas Henrique Magalhães Ferreira.