Gestão do Parque Ecológico pode ir para Secretaria do Meio Ambiente

O prefeito de Americana, Chico Sardelli (PV), estuda deixar o Parque Ecológico sob responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. A informação foi revelada nesta quarta pelo diretor do local, João Carlos Tancredi, durante audiência, e confirmada pela assessoria do chefe do Executivo.

Atualmente, o zoológico é administrado pela Secretaria de Cultura e Turismo. Tancredi falou sobre essa possível mudança em meio a apontamentos de que o Parque Ecológico não pode ser utilizado apenas como um local para passeio.

Tema foi discutido em audiência pública nesta quarta-feira – Foto: Câmara de Americana / Divulgação

Ele ressaltou que, apesar de estar vinculado à Secretaria de Cultura e Turismo, o zoológico serve para outros propósitos. “Para nós, o zoológico enquanto turismo é a última opção. Nós nos preocupamos com educação ambiental, conservação e pesquisa”, disse.

Durante a reunião, houve manifestações, inclusive, pelo fim do Parque Ecológico, sob a justificativa de que os animais não deveriam ficar em cativeiro, mas, sim, em santuários, espaços onde eles não são expostos e não ficam em cativeiros.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Os zoológicos, para a maioria das pessoas, inclusive no Brasil, são como um grande shopping”, criticou a veterinária Maria Eugênia Carretero, que representava uma entidade de proteção animal.

A audiência aconteceu a pedido da vereadora Professora Juliana (PT). Ela afirmou que vai enviar à prefeitura um relatório sobre as discussões feitas, de forma a apontar possíveis melhorias no tratamento dos animais silvestres. Nenhum outro vereador marcou presença na reunião, que contou com representantes de diferentes instituições.