Gestão do CadÚnico em Americana será terceirizada para agilizar atualização

Objetivo é aumentar a taxa de famílias com acesso a benefícios sociais no município

Principal porta de entrada para a população de baixa renda ter acesso aos programas sociais oferecidos pelo governo, o CadÚnico (Cadastro Único) será gerenciado a partir de abril, em Americana, pela AJG (Associação Beneficente Antônio José Guarda). O termo de colaboração entre a prefeitura e a entidade prevê um investimento de R$ 450 mil para a execução das ações neste ano.

A terceirização do CadÚnico é uma forma de tentar aumentar a taxa de atualização das famílias de baixa renda, que está em 72% no município, abaixo da média nacional (81%), conforme o LIBERAL noticiou em novembro de 2022. Com essa mudança, a expectativa é de que o acesso a benefícios sociais a famílias carentes possa ser mais eficiente.

De acordo com a secretária de Assistência Social e Direitos Humanos do município, Juliani Hellen Munhoz Fernandes, decidiu-se pela contratação da associação quando a pasta se deparou, no ano passado, com o aumento da demanda em decorrência dos efeitos socioeconômicos da pandemia de Covid-19.

Juliani Hellen Munhoz Fernandes, secretária de Assistência Social e Direitos Humanos – Foto: Marilia Pierre / Prefeitura de Americana

A partir de abril, a AJG passa a gerenciar o cadastramento para acesso aos benefícios concedidos pelos governos federal, estadual e municipal, como o Programa Bolsa Família; o BPC (Benefício de Prestação Continuada); o programa Viva Leite; a Carteira para Idosos; o acesso a programas habitacionais; programas de redução de energia elétrica e isenção de inscrição de concurso público.

Atualmente, o cadastramento é feito pela prefeitura. São 16.464 famílias inseridas no Cadastro Único, sendo 12.047 com renda de até meio salário mínimo.

Segundo a diretora de Assistência Social e Direitos Humanos, Beatriz Betoli Bezerra, a atualização cadastral é uma atividade continuada e necessária para que as famílias que mais precisam tenham acesso aos benefícios.

O CadÚnico realiza em torno de mil atendimentos por mês. “Com esse investimento, será possível melhorar os índices do município, que beneficiam diretamente a população em situação de vulnerabilidade social”, enfatiza.

COMO FUNCIONA. É um instrumento que identifica e caracteriza as famílias de baixa renda, a partir de informações sobre o núcleo familiar, das características do domicílio, as formas de acesso a serviços públicos essenciais e, também, dados de cada um dos componentes da família. São consideradas famílias de baixa renda aquelas que possuem renda mensal por pessoa (renda per capita) de até meio salário mínimo ou renda familiar total de até três salários mínimos.