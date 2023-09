Gestantes de Americana relatam dificuldade para marcar consultas na UBS (Unidade Básica de Saúde) do Parque Gramado. Além disso, reclamam da falta de organização para o atendimento.

Grávida diz que tenta marcar consulta há mais de dois meses na UBS – Foto: Claudeci Junior / Liberal

A moradora Yanka Nunes dos Santos, grávida de 28 semanas, diz que tenta há mais de dois meses passar por uma consulta na unidade para fazer o pré-natal.

“Descobri a gravidez tardiamente e só sei o tempo de gestação porque paguei para fazer um ultrassom e saber como estava o bebê”, desabafou.

De acordo com ela, inicialmente, marcaram um horário com a enfermeira para dia 11 de setembro. Depois, desmarcaram e reagendaram para esta quarta-feira, dia 6, para passar direto com a médica.

“No entanto, a médica se recusou e me atender porque estava sem a caderneta de gestante. Me orientou a pedir para a enfermeira. Fiz isso e ela disse que só seria possível no dia 21 de setembro. Até hoje não passei por nenhuma consulta. É um descaso a maneira como estão tratando as gestantes”.

Uma outra grávida de 30 semanas, que pediu para ter a identidade preservada, disse que tinha consulta agendada também para esta quarta-feira, 7 horas. “Fiquei esperando até 11 horas e remarcaram para o dia 21 de setembro. Preciso tomar medicamentos e não consigo passar com médico”.

Resposta

Em nota, a Secretaria de Saúde afirmou que lamenta o ocorrido e que apurará os casos para identificar eventuais falhas nos procedimentos. Informou ainda que será providenciado o imediato atendimento que as gestantes necessitam.