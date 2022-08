Gestante tem queimaduras em 80% do corpo após explosão no Parque Gramado

Uma explosão que ocorreu em um apartamento no Condomínio Anália, no Parque Gramado, em Americana, na noite desta sexta-feira (12), deixou uma gestante de sete meses com queimaduras em 80% do corpo e o marido com 60%, segundo o Corpo de Bombeiros.

As vítimas foram socorridas ao Hospital Municipal Waldemar Tebaldi, onde permaneciam intubadas até o fechamento desta edição. A filha do casal, de 6 anos, que também estava no imóvel teve ferimentos nos lábios.

Cozinha do imóvel após a explosão na noite desta sexta – Foto: Corpo de Bombeiros / Divulgação

Por volta das 20h, a corporação foi avisada para controlar um incêndio que ocorreu em um apartamento, na Rua Benedito das Chagas, 400.

Após chegarem ao endereço informado, os bombeiros constataram que o fogo tinha sido controlado pelos próprios vizinhos, porém a fumaça atingiu vários cômodos da residência.

Alguns moradores relataram à corporação que a gestante estava cozinhando, quando solicitou água. Erroneamente, o marido entregou um recipiente de álcool, que acabou causando a explosão dentro da cozinha.

Os bombeiros também fizeram o rescaldo do imóvel para evitar outros focos do incêndio.