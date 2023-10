Gestante fica ferida após acidente envolvendo dois carros, em Americana

Vítima, com 11 semanas de gestação, foi arremessada por cima do alambrado após colisão entre um Celta e um Peugeot

Peugeot foi atingido pelo Celta, que estava em alta velocidade e os dois veículos pararam no alambrado do circo - Foto: Divulgação_Gama

Uma gestante, de 36 anos, ficou ferida na madrugada desta segunda-feira (30), após ser atingida durante um acidente envolvendo dois veículos na Rua Orlando Dei Santi, em Americana. Segundo a Gama (Guarda Municipal de Americana), a vítima foi arremessada por cima de um alambrado ao ser atingida.

Segundo registro da Gama, a viatura passava próximo ao local quando, por volta de 2h15, os guardas ouviram o barulho de uma colisão. Ao entrarem na Rua Orlando Dei Santi, encontraram os dois veículos, um Peugeot 206 e um GM Celta batidos contra um alambrado e uma mulher, com 11 semanas de gestação, caída dentro do estacionamento do Circo Stankowich.

O motorista do Peugeot, de 51 anos, pediu ajuda aos GMs e contou que ele e a esposa se preparavam para deixar o local, quando foram atingidos pelo Celta, que estava em alta velocidade. Ele, que estava dentro do carro, teve ferimentos leves e a mulher, que estava do lado de fora, foi arremessada por cima do alambrado.

O resgate foi acionado e tanto o casal, como o motorista do Celta, foram encaminhados para o Hospital Municipal de Americana Dr. Waldemar Tebaldi, onde passaram por atendimento médico.

Segundo a Gama, a mulher ficou em observação, enquanto que o marido teve apenas uma luxação no ombro e já recebeu alta. Já o motorista do Celta, de 23 anos que causou o acidente, também ficou em observação no HM, por conta de um ferimento na cabeça.

Peritos da Polícia Civil estiveram no local para apurar as causadas do acidente – Foto: Marcelo Rocha_Liberal

As informações do acidente foram levadas ao delegado pela Gama, que solicitou a realização de exames para analisar se o motorista do Celta estava embriagado.

Peritos da Polícia Civil foram chamados ao local do acidente para registro dos fatos e o caso seria registrado na delegacia de Americana. As causas do acidente serão apuradas pela Polícia Civil.