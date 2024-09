Gestante de sete meses é presa ao tentar entrar com drogas no CDP de Americana

Droga foi encontrada durante revista com scaner corporal - Foto: Divulgação_SAP

Uma jovem de 25 anos, grávida de sete meses, foi presa neste sábado (28), após tentar entrar no CDP (Centro de Detenção Provisória) de Americana com 90 gramas de maconha, uma unidade de droga sintética e papéis de seda. Os entorpecentes foram descobertos durante procedimento de revista, por meio do scanner corporal.

Segundo informações da SAP (Secretaria Estadual da Administração Penitenciária), a mulher foi ao local por volta de 8h30 para visitar um preso e, durante o procedimento de revista, os policiais penais identificaram irregularidades em suas roupas. A mulher foi submetida ao scanner corporal e as drogas foram encontradas.

Questionada, a visitante admitiu portar entorpecentes, mas não soube informar quais eram os tipos das drogas e nem para quem seriam destinadas.

A gestante foi conduzida à Polícia Civil, onde foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. A SAP também instaurou um procedimento disciplinar investigatório para apurar a conduta do preso que receberia a visitante.