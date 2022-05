Gente da gente

Com criatividade e talento, artista plástico americanense que iniciou a carreira profissional fazendo desenhos para indústrias têxteis da cidade chegou a ter trabalho exposto no Louvre junto com os de Leonardo Da Vinci

Israel ficou feliz em receber recente homenagem promovida pela empresa Nova América - Foto: Claudeci Junior / O Liberal

O americanense Israel Massuco, 70 anos, foi o artista escolhido pela Nova América – Auditoria, Consultoria e Contabilidade para estampar a capa do tradicional balanço anual oferecido pela empresa para os clientes. O proprietário da Nova América, Evandro Forti explica que a ideia de homenagear artistas brasileiros nas pastas entregues aos clientes, surgiu em 2010 e foi uma iniciativa da diretora Vanda Tegon Forti.

“Considero que esse ano foi mais especial, afinal, homenageamos o artista Israel Massuco que nasceu em Americana, é nosso amigo, além de ser reconhecido com vários prêmios e exposições, inclusive uma internacional”, afirma o contador.

Agora, a “Menina Indígena”, que é uma pintura acrílica sobre tela, está por aí enfeitando o mundo com sua brasilidade colorida. Segundo o próprio artista, a Nova América escolheu a obra justamente por ela ter participado em 2013 da 2ª Mostra Brasileira o Louvre- Paris Salle le Nôtre.

“Eu fui selecionado entre vários artistas brasileiros, e a obra foi feita especialmente para essa exposição, então, foi muito gostoso saber que ela iria para Paris, assim como também estou muito feliz com a presença dela nessas pastas”. Empolgado, ele conta que a tela voltou da Europa carimbada com o selo do museu que abriga ninguém menos que a emblemática “Mona Lisa” de Leonardo da Vinci.

Primeiros Tempos. Apesar de famosa, a “Menina Indígena” está longe de ser o único prêmio conquistado pelo artista. Na verdade, o primeiro reconhecimento por seu talento veio quando ele ainda cursava o ginásio no icônico Colégio Vocacional, escola que influenciou muito sua formação, especialmente pela metodologia de ensino.

“Foi a melhor coisa da minha vida. A gente aprendia vendo a realidade. No primeiro ano, conhecíamos as coisas da cidade, no segundo do Estado e no terceiro do País. Assim, íamos à prefeitura, visitávamos museus, Palácio do Governo e até aldeias indígenas”, relembra.

Sobre o primeiro reconhecimento oficial, ele recorda que fez um desenho inspirado em uma tubulação que tinha perto da casa onde residia com a família. “Eu entrava dentro e ficava observando as curvas que ela fazia, e dali acabei reproduzindo os detalhes. Para minha surpresa, fui premiado em um concurso realizado na cidade de Valinhos”.

Apesar de morar há alguns anos em Poços de Caldas, Israel é tipicamente americanense, portanto, na infância viveu uma vida comum aos meninos da década de 60, andando de bicicleta pela cidade e pescando no Ribeirão Quilombo. Filho de uma mãe professora com um pai trabalhador da indústria têxtil (e nascido em Carioba), seus avós eram imigrantes italianos, e Israel o caçula entre três irmãos.

As origens

Pai de um publicitário e de uma arquiteta, Israel se orgulha da criatividade dos filhos, Jonathas, 39 anos, e Elaine, 44. “Fico muito satisfeito por eles terem herdado isso de mim. Na verdade, hoje os elogios que meus filhos recebem são meus verdadeiros prêmios”.

E se a genética influenciou, o artista plástico acredita que o seu DNA especial tenha sido inspirado no de um tio que tinha uma oficina de marcenaria. “Eu tinha uns 6 ou 7 anos e me lembro que ia para lá ficar lixando madeira. Ele fazia um trabalho primoroso”, elogia.

O Despertar. Formado pela Faculdade de Belas Artes de São Paulo, no curso de licenciatura em desenho e plástica, o artista despertou para a arte durante a infância.

“Eu reproduzia o Pato Donald’s, o Mickey e figuras assim. Um dia uma professora fez uma crítica sobre o fato de apenas copiar. Confesso que fiquei meio revoltado na hora, mas daí peguei um lápis, fiz um risco e achei que o traço lembrava um circo que sempre se instalava perto da minha casa. A partir dali, passei a criar meus próprios desenhos”, diverte-se.

Processo criativo

A observação sempre fez parte do processo criativo do artista, que gosta da arte abstrata por acreditar que nela todo mundo pode enxergar o que quiser. Marcada por cores vívidas e formas abstratas, sua inspiração vem da Natureza e do desejo de tornar os ambientes mais acolhedores através da sua arte.

“Em meu processo criativo, busco deixar minhas mãos livres e a mente aberta, para obter um resultado tanto inesperado quanto único.” Além da pintura, ele produz esculturas em metal e argila, xilogravuras, gravura, entre outros, tendo suas obras presentes em diversos países.