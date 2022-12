General americanense será ministro do GSI de Lula

Marco Edson Gonçalves Dias foi anunciado nesta quinta para comando do órgão, que cuida da segurança pessoal do presidente

Dias já havia trabalhado por oito anos com Lula - Foto: Fátima Meira / Futura Press / EC

O general da reserva Marco Edson Gonçalves Dias, nascido em Americana, será ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Uma das atribuições do órgão é fazer a segurança pessoal do presidente.

O nome de Dias foi anunciado nesta quinta-feira por Lula, que assume a Presidência da República no próximo domingo.

“Companheiro Gonçalves Dias foi chefe da minha segurança por oito anos e agora será o ministro do Gabinete de Segurança Institucional”, disse o petista.

Dias tem 72 anos e entrou no Exército em 28 de fevereiro de 1969, na Escola Preparatória de Cadetes, sediada em Campinas. Ele foi promovido ao posto de general em 31 de março de 2010 e já atuou como assessor-chefe da Assessoria Especial do GSI da Presidência da República.

Segurança

Como mostrou o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), porém, a segurança de Lula permanecerá sob os cuidados de equipe da PF (Polícia Federal) no início do governo, por desconfiança do PT em torno dos militares lotados no GSI.

A mudança, embora provisória, esvazia o ministério tradicionalmente responsável pela tarefa.

Em conversas reservadas, dirigentes do PT e ministros indicados pelo partido admitem receio de que a integridade do GSI tenha sido comprometida por “ideologização” desde que o general Augusto Heleno assumiu o comando da pasta, em 2019.

Ele é um dos aliados mais fiéis do presidente Jair Bolsonaro e chegou a dizer que “infelizmente” Lula não estava doente.

Com informações de Estadão Conteúdo