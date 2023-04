General americanense pede exoneração após divulgação de imagens em 8 de janeiro

General da reserva, o americanense Marco Edson Gonçalves Dias pediu exoneração do cargo de ministro do GSI (Gabinete de Segurança Institucional) nesta quarta-feira (19), horas após a divulgação de imagens que mostram que ele estava no Palácio do Planalto durante a invasão do dia 8 de janeiro, em Brasília.

Gonçalves Dias aparece no local durante ato de invasão e depredação – Foto: Reprodução / CNN

As filmagens foram expostas pela CNN e sugerem que o americanense, em determinado momento, indicou a saída de emergência para golpistas.

Também nesta quarta, depois da reportagem, Dias faltou a uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O GSI justificou que ele apresentava problemas de saúde, motivo pelo qual não pôde comparecer na reunião.

O americanense era o único militar entre os ministros do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com quem já tinha trabalhado em mandato anterior. O governo federal ainda não tem um substituto para o cargo.

Dias tem 73 anos, entrou no Exército em 28 de fevereiro de 1969, na Escola Preparatória de Cadetes, sediada em Campinas, e subiu ao posto de general em 31 de março de 2010.