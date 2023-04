General americanense é o primeiro ministro a cair no Governo Lula

Gonçalves Dias pediu exoneração que foi imediatamente aceita - Foto: Fátima Meira - Futura Press - EC - 16.3.2023

General da reserva, o americanense Marco Edson Gonçalves Dias é o primeiro ministro a deixar o governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele pediu exoneração nesta quarta-feira, horas após a divulgação de imagens que mostram que ele estava no Palácio do Planalto durante a invasão do dia 8 de janeiro, em Brasília.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Captadas por câmeras de segurança, as filmagens foram expostas pela CNN Brasil e sugerem que o americanense, em determinado momento, indicou a saída de emergência para golpistas.

Em entrevista à TV Globo, Dias disse ter chegado ao local depois de os extremistas já terem rompido o bloqueio da PM (Polícia Militar) e invadido o Palácio do Planalto. Ele afirmou que estava encaminhando as pessoas para o andar onde seriam presas.

“Estava retirando as pessoas do terceiro piso e do quarto piso para que houvesse a prisão no segundo”, declarou.

Também nesta quarta, depois da reportagem da CNN, Dias faltou a uma audiência pública na Câmara dos Deputados. O GSI justificou que ele não pôde comparecer à reunião devido a problemas de saúde.

O pedido de exoneração foi imediatamente aceito pelo presidente, durante encontro com o general e demais ministros. O secretário executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Capelli, assume o cargo de forma interina.

O americanense era o único militar entre os ministros de Lula, com quem já tinha trabalhado em mandato anterior. Dias tem 73 anos, entrou no Exército em 28 de fevereiro de 1969, na Escola Preparatória de Cadetes, sediada em Campinas, e subiu ao posto de general em 31 de março de 2010.

Imagens mostram Gonçalves Dias durante invasão no Planalto – Foto: Reprodução.JPG

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

CORDIALIDADE. Conforme as imagens, um militar entregou garrafas de água para um grupo de invasores. Um capitão do Exército, que integrava o GSI à época e era responsável pela segurança do Palácio do Planalto naquele dia, chegou a cumprimentar um extremista e não reagiu quando um vândalo pegou um extintor de incêndio.

“As condutas de agentes públicos do GSI envolvidos estão sendo apuradas em sede de sindicância investigativa instaurada no âmbito deste ministério e, se condutas irregulares forem comprovadas, os respectivos autores serão responsabilizados”, comunicou o GSI.

Ao todo, 2.151 golpistas foram presos por conta da invasão às sedes dos três Poderes, dos quais pelo menos 12 são moradores da RPT (Região do Polo Têxtil). Do total, 754 tinham sido liberados até o último balanço divulgado pelo SFT (Supremo Tribunal Federal), entre eles cinco de Americana e região.