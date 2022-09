Em Americana, geladoteca do Zanaga é furtada e livros são danificados

A Geladoteca da Praça Vinícius de Morais, no bairro Antônio Zanaga, em Americana, foi alvo de furto e vandalismo nesta quarta-feira (28). A geladeira que guarda os livros, oferecidos gratuitamente à população, foi levada, enquanto as obras foram deixadas na chuva.

Para esvaziar a geladeira, os bandidos retiraram os livros e os espalharam pelo chão. Devido à chuva, eles foram danificados e todos terão de ser jogados fora. A geladeira foi encontrada em um ferro velho próximo à praça e já há suspeita de quem tenha praticado o furto.

Livros ficaram destruídos e não poderão ser aproveitados – Foto: Ronaldo Britto / Liberal

Ronaldo Britto, um dos idealizadores do projeto Geladoteca, diz que a estrutura não terá condições de ser reutilizada. “Encontramos a geladeira toda destruída, toda quebrada, não tem conserto, infelizmente. Vamos fazer um apelo para que a gente possa envelopar e continuar com o projeto”, disse.

Com a perda dos livros, será realizada uma campanha de arrecadação de novas obras, a fim de repor as que foram danificadas. As geladeiras são compostas por livros doados e, em sua maioria, de cunho educativo, visando o público infantil.

Inaugurada em agosto deste ano, a Geladoteca do Zanaga faz parte de projeto organizado pelo Rotary Club Americana-Ação. Essa é a 10ª unidade na cidade, que também conta com pontos nos velórios da Saudade e Parque Gramado, na favela do Zincão, no Monte Verde, na orla da Praia dos Namorados, na Vila Frezarin, no Condomínio Nogueira Martins, na Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) e na Cidade Jardim.

*Estagiário sob supervisão de Guilherme Magnin.