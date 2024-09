Gastronomia da Festa da Padroeira se destaca com pratos tradicionais

Membros da comissão de festas da paróquia - Foto: Leonardo Matos_Liberal

A Festa da Padroeira promovida pela Comunidade Nossa Senhora das Dores, em Americana, está prestes a começar com um verdadeiro banquete para os sentidos. Entre as atrações mais esperadas, a gastronomia se destaca, com pratos que já se tornaram tradição e novidades que prometem conquistar os paladares dos visitantes. No cardápio deste ano, os deliciosos pastéis e o famoso frango assado, que já são aguardados pelos frequentadores, têm presença garantida. Mas as opções não param por aí.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com Eduardo Henrique de Campos, voluntário da comunidade há 14 anos, a festa também contará com bolinho de queijo, batata frita, frango à passarinho, batata ao molho e pururuca de porco. “A novidade deste ano é o frango à passarinho”, revela Eduardo.

O grande destaque, no entanto, continua sendo o frango assado, considerado o prato mais tradicional da festa. “Os frangos são doados pela comunidade, que leva as doações durante as missas. Todo o processo, desde a limpeza até assar e servir, é realizado pela própria comunidade”, explica Eduardo, reforçando o espírito de colaboração que permeia o evento.

Ao todo, serão 10 estandes gastronômicos espalhados pelo local, cada um oferecendo uma experiência única. Para os amantes de doces, haverá uma barraca especial com opções como pudim, curau, bolo de milho, milho cozido, bolo de pote, pão de mel, doce de abóbora e pipoca doce. Além disso, o serviço de bar estará completo, oferecendo refrigerantes, água, sucos e cerveja para acompanhar as refeições.

A estrutura da festa é pensada para acolher bem os visitantes. “Cabem 2 mil pessoas sentadas”, destaca Eduardo. O evento conta ainda com um espaço amplo em frente à igreja, cedido pela prefeitura, que é utilizado como estacionamento gratuito. Um dos pontos mais marcantes da Festa da Padroeira é o fato de que tudo é feito com muito amor e carinho pelos voluntários da comunidade. “Nada é terceirizado”, afirma Eduardo.

Essa dedicação, segundo ele, torna a festa ainda mais especial, fazendo com que cada prato servido tenha um sabor único, temperado com o carinho e o esforço coletivo de todos que se envolvem na organização.