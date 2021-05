Gastos com mandados judiciais na Saúde diminuem 24% na em Americana

O gasto com mandados judiciais em Americana caiu 24% no primeiro quadrimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2020. Entre janeiro e abril, a Secretaria de Saúde desembolsou R$ 1,7 milhão com itens para atender a determinações judiciais.

Apesar da redução, esse gasto ainda é o maior na categoria de despesas com material de consumo, superando, por exemplo, material hospitalar e farmacológico.

Além dessas despesas, foram gastos ainda R$ 739 mil em prestação de serviços para atendimento de mandados judiciais no primeiro quadrimestre deste ano.

Os dados foram divulgados na audiência de prestação de contas da Secretaria de Saúde, realizada na última quinta.

O gasto com mandados judiciais é um desafio para a pasta, já que representa o investimento de grandes volumes de recursos que poderiam ser investidos na estrutura da saúde pública.

Para tentar frear o crescimento a gestão passada criou o NAT (Núcleo de Apoio Técnico).

“Nas vezes em que os juízes e promotores recorrem ao Núcleo, a Secretaria consegue demonstrar que a judicialização não se faz necessária, sendo que na maioria das vezes há medicamentos similares com preços bem inferiores, por exemplo”, explicou a pasta ontem.

No primeiro quadrimestre deste ano, a Secretaria de Saúde recebeu R$ 60 milhões em receitas. O governo federal contribuiu com R$ 11 milhões; o estadual R$ 4 milhões; e o município R$ 43 milhões. A Saúde teve R$ 64 milhões em despesas.

Do total enviado pelo governo federal, R$ 960 mil são para custeio de ações de combate à Covid-19. No mesmo período do ano passado, o recurso para a pandemia havia sido em um total de R$ 2,5 milhões.

A queda nos repasses da União para combate à pandemia foi discutida na audiência pública da Secretaria da Fazenda de Americana, realizada esta semana. O Ministério da Saúde informou que o envio de mais verba para a cidade depende da liberação de recursos extraordinários.