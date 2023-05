Gastos com judicialização da Saúde cresceram 30% em Americana

Despesas saltaram de R$ 1,8 milhão, no primeiro quadrimestre de 2022, para R$ 2,3 milhões no mesmo período deste ano

Números foram apresentados em audiência pública realizada nesta segunda-feira - Foto: Amauri de Souza - Câmara de Americana

Os gastos com medicamentos e insumos, por ordem judicial, em Americana, aumentaram 30% no primeiro quadrimestre deste ano na comparação com o mesmo período do ano passado. O total saltou de R$ 1,8 milhão para R$ 2,3 milhões.

A pessoa pode recorrer à Justiça para solicitar tratamentos que não são disponibilizados pelo SUS (Sistema Único de Saúde) ou que possuem um valor muito alto na rede privada. Também é possível requerer o acesso aos medicamentos, consultas e procedimentos.

Diretora da Unidade Administrativa e Financeira do município, Juliana Toso Chagas Cantelli, atribui à alta a vários fatores, entre eles, o aumento no custo dos materiais e medicamentos. Os números foram apresentados em audiência pública da Saúde realizada nesta segunda-feira.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com os dados, os mandados judiciais foram responsáveis pelo maior gasto da Saúde entre as despesas com materiais de consumo. O segundo maior volume foi para a aquisição de material farmacológico, que consumiu R$ 2,1 milhões. Em seguida, vieram os materiais hospitalares, com gasto de R$ 930 mil e outros materiais de consumo diversos, que demandaram R$ 679 mil.

Entre janeiro e abril deste ano, a Secretaria de Saúde recebeu R$ 110 milhões em receitas referentes aos recursos destinados pelos governos federal, estadual e municipal. Desse total, o maior volume teve como fonte o próprio município, que destinou R$ 96 milhões para custear as ações da saúde pública local. As despesas pagas referentes ao período totalizaram R$ 112 milhões.

Atenção Básica – Americana é a sétima cidade da RMC (Região Metropolitana de Campinas) com melhor ISF (Indicador Sintético Final), utilizado pelo Ministério da Saúde para mensurar o desempenho dos municípios na área da Atenção Básica. A nota da cidade era de 6,07 em 2022 e atualmente está em 7,24.

“Quando assumimos a gestão, a média de cobertura da atenção básica no município era de 10% e agora está com 39%. Mas a tendência é de ultrapassarmos 50% a partir de julho”, afirmou o secretário municipal de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.