Gasto com troca de iluminação será R$ 6 mi menor do que previsto

A concorrência do processo licitatório voltado à contratação de empresa para realizar a troca da iluminação pública dos bairros Cidade Jardim e Praia Azul, considerados os mais escuros de Americana, derrubou o valor que seria gasto para efetuar as melhorias. Conforme informações da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos), a expectativa quando a licitação foi aberta era de investir R$ 8,9 milhões nos dois bairros, mas ao fim do certame, o município contratou a SRE Engenharia e Construções por R$ 2,9 milhões.

A contratação compreende a elaboração de projeto, expansão, revitalização e melhoria, e a destinação final das luminárias existentes, além do fornecimento total de materiais, equipamentos e mão de obra para a troca.

A empresa contratada terá um prazo de até 12 meses para a conclusão do serviço. O trabalho deve ser iniciado dentro de cerca de 45 dias, segundo a prefeitura.

Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Conforme informações da Sosu, as lâmpadas convencionais serão trocadas pela iluminação de LED e com a mudança, segundo estimativa Pasta, o gasto total da administração com iluminação deve ficar 5% menor, por conta da grande extensão dessas duas regiões.

A medida tem o objetivo de melhorar a iluminação nesses bairros, que têm a situação mais crítica da cidade. Ambos contam com lâmpadas de vapor de mercúrio, que proporcionam iluminação inferior ao LED, além de consumirem mais energia.

O planejamento da Prefeitura de Americana é de efetuar a troca das lâmpadas para o LED em todo o território do município, em várias fases. Isso será possível com a arrecadação da CIP (Contribuição de Iluminação Pública), que teve aumento na casa dos 27% desde que o valor foi reajustado em maio do ano passado. O valor, antes, era suficiente somente para manutenção da rede, e essa “sobra” é o que vai permitir as trocas de tecnologia.