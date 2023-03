Gasto com precatórios em Americana, em 2022, daria para construir 23 UBSs

O valor pago pela Prefeitura de Americana em precatórios no ano passado daria para construir 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) como a que será instalada no bairro Antônio Zanaga.

Ao longo de 2022, a administração pagou R$ 31,1 milhões em precatórios, que são dívidas decorrentes de condenações judiciais. A UBS, por sua vez, terá investimento de R$ 1,3 milhão, conforme o LIBERAL noticiou. A unidade vai substituir o prédio do antigo Posto 10, demolido em janeiro.

Montante pago pela prefeitura em precatórios passou de R$ 31 milhões no ano passado – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

A quantia total paga no ano passado foi divulgada pelo Executivo na última sexta. Na oportunidade, a Secretaria de Fazenda revelou que a meta é pagar cerca de R$ 50 milhões em 2023.

A prefeitura informou ter economizado R$ 5,8 milhões com as propostas de acordos de precatórios trabalhistas, entre novembro e dezembro do ano passado.

Ao todo, a Justiça do Trabalho homologou 120 propostas de acordo, com um total de R$ 14,5 milhões negociados, sobre os quais o Executivo obteve um desconto de 40%. Ou seja, desse montante, a administração pagou R$ 8,7 milhões.

“O resultado é muito importante, pois gera economia ao município, promovendo a conciliação e a finalização dos processos em andamento. Portanto, as ações do município voltadas à redução do estoque de precatórios, por meio da proposição dos acordos, têm se apresentado bastante eficazes”, disse a secretária de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno.

CÍVEIS

Também em 2022, a prefeitura economizou R$ 2,8 milhões em acordos com credores de precatórios cíveis, após ter recebido 22 propostas de conciliação.

“Os acordos são uma boa opção para os dois lados: para o credor, que pode receber o valor com seu devido deságio mais rapidamente, e para a prefeitura, que precisa reduzir as dívidas”, afirmou o prefeito Chico Sardelli (PV).

Segundo Simone, o Executivo planeja abrir novos períodos para acordos em 2023. Conforme o LIBERAL noticiou, a administração encerrou 2022 com uma dívida total de R$ 339,9 milhões em precatórios.