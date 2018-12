Gasto com Facebook ameaça contas de Cauê Macris

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

Principal novidade da campanha eleitoral deste ano, o pagamento por publicações impulsionadas no Facebook pode ser uma das principais causas de rejeição de contas de candidatos.

Técnicos do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) encontraram divergências entre os valores pagos por diversos candidatos, entre eles o americanense Cauê Macris (PSDB), e as notas fiscais emitidas pela empresa Adyen do Brasil, intermediadora dos pagamentos.

No caso de Cauê, foram declarados gastos de R$ 120 mil com o impulsionamento de postagens da rede social. As notas fiscais, no entanto, somam R$ 67,7 mil. Para os técnicos da Justiça Eleitoral, a diferença – R$ 52,2 mil – configura “omissão de despesa e a utilização de recursos de origem não identificada que a suportou”.

Os servidores sugeriram que o TRE determine que recolha esse valor ao Tesouro Nacional. O MPE (Ministério Público Eleitoral) pediu a rejeição das contas da campanha de Cauê, que atualmente é o presidente da Assembleia Legislativa.

“As falhas apontadas, sobre as quais o requerente teve a oportunidade de se manifestar, comprometem a regularidade e a confiabilidade das contas, além de impedir a sua análise e fiscalização pela Justiça Eleitoral, motivo pelo qual a PRE entende que elas devem ser reconhecidas por esse TRE”, diz o parecer, assinado pelo procurador Luiz Carlos dos Santos Gonçalves.

O julgamento começou nesta segunda-feira, mas não foi concluído. O relator do caso, Fábio Prieto de Souza, pediu a retirada do processo após as sustentações orais de Gonçalves e do advogado de Cauê, Marcos Antonio Gaban Monteiro. Uma eventual rejeição das contas não impede o deputado estadual eleito de tomar posse.

OUTRO LADO. Em nota, a assessoria de imprensa do deputado americanense afirmou que a divergência de valores entre o que foi pago ao Facebook e o que foi efetivamente utilizado é menor do que o apontado pelos técnicos do TRE.

“Todos os impulsionamentos foram realizados mediante pagamento de boletos bancários, declarados e transformados em créditos pelo Facebook [sistema pré-pago]. A sobra de créditos não utilizados foi de R$ 143,50”, informou a assessoria.

“De imediato os advogados da campanha formalizaram ao Facebook pedido de devolução de crédito, o que não foi respondido até o momento pela empresa. Vale ressaltar que este é um problema enfrentado por praticamente todos os candidatos que utilizaram as redes sociais na campanha”, diz o texto.

A Adyen informou, por meio de nota, que é responsável apenas pela transmissão segura de dados entre pessoas, empresas e bancos. “Como cliente da Adyen, o Facebook utiliza nossa plataforma para processar pagamentos em diversos métodos, incluindo boletos. Nós emitimos os boletos a serviço do Facebook e processamos os pagamentos que são imediatamente transferidos ao Facebook. A empresa norte-americana, por sua vez, é responsável pelos serviços que oferece aos seus usuários”, disse a empresa.