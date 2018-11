Gasolina já custa menos de R$ 4 em Americana

A baixa no preço da gasolina já empurrou o preço do litro do combustível para menos de R$ 4 em Americana. O preço não ficava abaixo deste patamar desde o fim de agosto, ao menos segundo a pesquisa semanal feita pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) em 14 estabelecimentos do município. Ontem à tarde, a gasolina estava R$ 3,97 em um posto da Rua Fernando Camargo.

Desde o fim de agosto, o preço do combustível seguia uma escalada. O valor médio cobrado pelo litro nos 14 postos consultados toda semana pela ANP saltou de R$ 4,231, na última semana de agosto, para R$ 4,464 na semana passada (uma alta de 5,51%). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O menor preço encontrado na cidade foi de R$ 3,99 na última semana de agosto. Desde então, o valor mais baixo sempre ficava acima dos R$ 4. A média de preços observada nesta semana só será divulgada na próxima segunda-feira. Na última pesquisa, divulgada na segunda-feira, por exemplo o valor mais baixo encontrado nas bombas da cidade foi de R$ 4,279.

O preço cobrado pela Petrobras das refinarias vem caindo nos últimos dias. Só ontem, o corte foi de 0,48%. O litro da gasolina tipo A sem tributo caiu para R$ 1,7082. Só em novembro, a queda foi de 8,28%.

Segundo o dono de um posto na região central, que pediu para não ser identificado e nas últimas semanas reduziu o preço de R$ 4,29 para R$ 4,09, nem toda a redução foi repassada os postos. “As distribuidoras demoram um certo tempo para mandar [esta redução] para os postos.”

Ele calcula que amanhã o combustível deve chegar ainda mais barato, o que deve causar uma redução maior nas bombas. “É bem provável que de amanhã para frente os combustíveis começam a dar uma queda”. Em alguns estabelecimentos de Americana, porém, a gasolina ainda estava em patamares como R$ 4,59.