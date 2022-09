Gargalo na Saúde, gasto com mandados judiciais cresce em Americana

O gasto com mandados judiciais, um gargalo da Saúde de Americana, aumentou 2,3% entre os meses de maio e agosto deste ano, em comparação com o mesmo período de 2021. O valor saltou de R$ 3.474.751,49 para R$ 3.556.174,32.

Os números foram apresentados pela Secretaria de Saúde nesta terça-feira, em audiência pública na câmara, realizada para a prestação das contas referentes ao segundo quadrimestre de 2022.

Entre as despesas com materiais de consumo, somente para o pagamento da compra de medicamentos e insumos, por ordem judicial, a Saúde precisou gastar R$ 2.771.115,41 durante os últimos quatro meses. Em relação aos valores referentes à prestação de serviços, os mandados judiciais consumiram mais R$ 785.058,91, o que totaliza R$ 3.556.174,32.

Audiência pública foi realizada nesta terça-feira – Foto: Prefeitura de Americana / Divulgação

Além dos gastos com mandados judiciais, a Saúde também desembolsou cerca de R$ 2,8 milhões com despesas farmacológicas, hospitalares e outros materiais diversos. Também foram dispensados R$ 5,3 milhões com custos médico-hospitalares e laboratoriais.

A Secretaria de Saúde ainda desembolsou a quantia de R$ 160 mil para manter os serviços de telefonia, internet, energia elétrica e água; além de R$ 125 mil com a locação de imóveis.

Receita

Nos últimos quatro meses, a pasta recebeu R$ 78.968.127,49 em receitas referentes aos recursos destinados pelo município pelos governos estadual e federal.

Desse total, o maior volume teve como fonte a própria prefeitura, que destinou R$ 63.098.142,74 para custeio das ações da saúde pública. O governo estadual contribuiu com R$ 3.037.545,51, enquanto o federal repassou R$ 12.832.439,24.

Já as despesas pagas referentes ao período totalizaram R$ 79.086.100,96.