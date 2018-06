Gama vai vigiar ponto de fuga em Americana

O “Big Brother” em Americana contará com 17 câmeras de monitoramento espalhadas por pontos estratégicos, de entrada e saída do município. Ainda não há data prevista para o início do funcionamento, mas os equipamentos estão em fase final de instalação. O objetivo é aumentar a segurança com a identificação de veículos que circulam pelo município.

As câmeras, resultado de um convênio no valor de R$ 1 milhão, serão instaladas na Avenida Nossa Senhora de Fátima, com quatro equipamentos, nas ruas Cabo Oswaldo de Moraes e Dom Pedro II (bairro Conserva), com cinco, mais quatro na Avenida Cillos (altura dos bairros Jardim São Paulo e Jardim São Pedro) e quatro na Avenida Antonio Pinto Duarte (altura do bairro Jardim Helena). Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com o diretor da Gama (Guarda Municipal de Americana), Marcos Guilherme, as câmeras vão ajudar na identificação de pessoas desaparecidas ou um procurado da Justiça que passe pelo videomonitoramento, além de identificar automaticamente os caracteres das placas dos veículos que passarem pelas vias monitoradas.

“As imagens vão para a central de monitoramento, e vamos ter acesso a elas em tempo real. Vamos receber sinal caso o carro tenha alguma restrição, porque todas as cidades da RMC (Região Metropolitana de Campinas) estão começando a instalação do mesmo sistema”, exlicou Marcos.

“Se uma pessoa comete algum tipo de delito em uma cidade vizinha aqui, isso vai para o banco de dados, e toda vez que esse veículo passar por alguma câmera será emitido um alerta e isso vai passar para a patrulha. É um sistema inteligente”, exemplificou o comandante da corporação.

Além desse monitoramento do tempo real, o sistema permite o trabalho de inteligência com banco de dados, segundo Marcos Guilherme. “As câmeras captam os veículos passando, mas também podermos trabalhar com banco de dados. Às vezes, vem um carro de fora trazendo pessoas para cometer furtos, e os veículos saem juntos da cidade. Dá para conseguir juntar essas informações e identificar os autores”, afirmou o diretor.