Gama vai dobrar número de viaturas da Patrulha Maria da Penha

Inspetoria responsável pelo serviço acompanha 110 mulheres atualmente - Foto: Gama / Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) vai dobrar o número de viaturas da Patrulha Maria da Penha, que atua no atendimento a mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva no município.

A prefeitura comprará, por meio de licitação, dois novos veículos, que vão se somar aos dois já existentes na corporação. Segundo a administração municipal, a aquisição será feita por meio de um repasse de R$ 200 mil do governo estadual. A abertura das propostas está marcada para 7 de dezembro.

De acordo com o edital do processo licitatório, as novas viaturas deverão ser SUVs 0 km, com espaço para cinco passageiros, bagageiro com capacidade mínima de 370 litros, direção hidráulica, motorização mínima 1.3 combustível Flex e vidros elétricos para as quatro portas.

Atualmente, a IDMAS (Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais), responsável pela Patrulha Maria da Penha, acompanha 110 mulheres. Neste ano, a Gama atendeu 95 ocorrências de descumprimento de medida protetiva, além de 106 casos de violência doméstica.