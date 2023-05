Gama treina 90 representantes escolares

Trabalho foi feito para uso do botão do pânico, que permite acionamento imediato da corporação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) realizou um treinamento, nesta quinta, com aproximadamente 90 representantes de 40 escolas particulares e filantrópicas para o uso do botão do pânico, aplicativo desenvolvido pela Guarda que permite o acionamento imediato da corporação em caso de emergência.

Botão do pânico foi o tema do treinamento na quinta – Foto: Marlon Oliveira / Gama

Além de obterem informações sobre o app, eles receberam orientações para atuarem em situações extremas. Por questões de segurança, os nomes das unidades não foram divulgados.

Já em funcionamento na rede municipal, o sistema também está disponível para todas as escolas particulares e estaduais do município que tiverem interesse. O dispositivo pode ser solicitado por meio do WhatsApp da Guarda: (19) 3461-8631.

“A Gama tem sido uma parceira de excelência para que possamos garantir um direito essencial para a administração Chico Sardelli (PV), que é o da criança frequentar a escola e ter acesso à educação de qualidade em Americana”, disse o secretário de Educação, Vinicius Ghizini.