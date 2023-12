Gama terá usina de energia solar na sede por R$ 198 mil

Usina será instalada sobre o telhado do vestiário da entrada lateral; intenção é reduzir custos com energia elétrica

Gama ainda prevê a implantação de mais uma usina solar, na entrada principal - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A Gama (Guarda Municipal de Americana) contratou uma empresa para instalar uma usina de energia solar em sua sede, no Jardim Colina. O acordo foi fechado no último dia 21 e o custo da instalação será de R$ 198 mil.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o edital da licitação, a sede da guarda tem duas entradas: a principal, na Praça Tiradentes, e a lateral, na Rua José Bonifácio, 460.

A usina dessa licitação, com capacidade máxima de 75 kWp (quilowatt-pico), será instalada sobre o telhado do vestiário da entrada lateral, que é feito de telhas metálicas do tipo sanduíche.

O coordenador de Planejamento da Gama, José Wendeo Nascimento Santos, explicou que a autarquia tem gastos altos com energia por conta do centro de controle da “Muralha Digital”, além de outros setores administrativos.

“A nossa estrutura de cobertura é extensa e há necessidade de a gente começar a viabilizar a usina solar por conta do consumo. A intenção é reduzir esse custo. Isso vem de um plano de governo, que é uma questão de sustentabilidade”, disse José, que ainda contou que a implantação da usina foi recomendada pelo prefeito Chico Sardelli (PV).

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

O projeto terá que passar por orientações da CPFL Paulista antes da emissão da ordem de serviço. O prazo para entrega é de 60 dias, contados a partir da permissão de início da instalação.

A Gama ainda prevê a implantação de mais uma usina solar, na entrada principal. A licitação será aberta futuramente, quando for iniciada a 2ª fase do projeto.