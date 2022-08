Gama terá ajuda de satélite para monitorar áreas de vegetação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) aderiu a um programa do governo federal que possibilitará acesso a imagens do município via satélite. Ao LIBERAL, por meio de nota, a corporação informou que vai usar o sistema para monitorar áreas de vegetação, com ênfase no combate a focos de incêndio.

Segundo a Guarda, não há um prazo para o início das operações, visto que os agentes ambientais ainda vão passar por um treinamento, também sem previsão de início, para a utilização da tecnologia.

O programa em questão é o Brasil Mais (Meio Ambiente Integrado e Seguro), realizado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

De acordo com o governo federal, a ação visa “promover a aplicação da geotecnologia em apoio às funções de segurança pública, polícia judiciária, administrativa e demais atividades de Estado”.

A Gama assinou o termo de adesão no último dia 9, mas a informação só foi divulgada pelo ministério na segunda, no Diário Oficial da União. A parceria tem validade de 60 meses.

O documento teve assinatura do diretor-comandante da Guarda, Marco Aurélio da Silva, do secretário nacional de Segurança Pública, Carlos Renato Machado Paim, e do coordenador do comitê-gestor do Brasil Mais, Cristiano da Cunha Duarte.

A Secretaria de Meio Ambiente de Americana já emitiu um alerta, neste mês, sobre os danos que as queimadas causam na saúde dos moradores, principalmente em idosos, crianças e pessoas com problemas respiratórios.