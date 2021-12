Gama terá acesso aos dados do Ministério da Justiça

Um convênio celebrado entre a Gama (Guarda Municipal de Americana) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública vai permitir que o órgão municipal tenha acesso ao banco de dados da pasta. O extrato de cooperação técnica foi publicado no último dia 17, no Diário Oficial da União.

A partir de agora, os patrulheiros vão poder ampliar a pesquisa e consultar pelo sistema Córtex dados de veículos e pessoas procuradas por crimes em todo o País. Além disso, os guardas vão poder inserir no sistema informações sobre os crimes ocorridos na cidade.

Até a assinatura do convênio, as informações de pesquisas e cruzamento de dados eram estaduais, realizadas por meio do Crim (Central Regional de Inteligência e Monitoramento).

“Este convênio é muito importante para Americana, que passa a ter uma ferramenta de pesquisa que abrange todo território nacional, que irá auxiliar e muito no combate a criminalidade, podendo identificar quadrilhas especializadas em roubo que possam vir para nossa região cometer crimes”, avaliou o comandante da Gama, Marco Aurélio da Silva.