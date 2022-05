Gama tem cerca de 50 guardas em processo de aposentadoria

Autarquia precisará repor as perdas à medida que os GCMs deixarem a corporação, segundo o comandante Marco Aurélio

Comandante participou do programa Liberal no Ar, da Rádio Clube - Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

Com cerca de 50 guardas em processo de aposentadoria, a Gama (Guarda Municipal de Americana) precisará repor as perdas à medida que os servidores deixarem a corporação.

A situação foi relatada pelo comandante da autarquia, Marco Aurélio da Silva, nesta terça-feira, durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580).

“Tem de se fazer esse cronograma para que, quando esse pessoal estiver efetivamente deixando a corporação, nós tenhamos já o pessoal para repor, para não ter nenhuma falha na prestação do serviço”, disse.

Ele apontou a contratação de novos guardas é uma necessidade e será solicitada pela Gama junto à prefeitura. Atualmente, a autarquia possui 305 servidores.

“Para ter o índice ideal, que a matriz de segurança diz, nós teríamos de ter perto de 600 homens na corporação para ter guarda, realmente, em todos os locais. É algo até utópico”, afirmou.

De acordo o comandante, o efetivo atual consegue atender à demanda do município, mas, quando se fala de segurança pública, há sempre espaço para um aumento no número de funcionários.

“Guarda é igual a coração de mãe, sempre cabe mais um pouquinho. Então, o efetivo, sempre que conseguirmos aumentar um pouco, vai ser bem empregado e nós temos demanda para ele”, comentou.

Porém, para a Gama não ter o atendimento prejudicado, basta suprir as saídas dos guardas que vão se aposentar, de acordo com Marco Aurélio.

“Hoje, para nós mantermos a prestação de serviço da maneira que está, já pensando que temos em torno de 40 a 50 GCMs que estão para se aposentar, à medida que eles forem saindo, nós precisamos no mínimo repor”, declarou.

As contratações seriam por meio de concurso público. Para este ano, já existe um concurso previsto para a área da educação. No entanto, outros setores também precisam de reposição.

A secretária municipal de Fazenda, Simone Inácio de França Bruno, chegou a dizer, em fevereiro, que Americana está no limite mínimo de servidores públicos municipais.

Conforme o LIBERAL noticiou em 2021, o Executivo perdeu 1,1 mil servidores concursados num período de dez anos, por motivos de aposentadoria, desligamento ou falecimento.