Gama retoma a Bike Patrulha na área central de Americana

Três patrulheiros da Romu irão atuar diariamente no patrulhamento preventivo no calçadão central, Rua Carioba e Mercado Municipal

Patrulhamento de bicicleta foi retomado nesta quarta-feira - Foto: Divulgação - Gama

O patrulhamento com bicicletas da Gama (Guarda Municipal de Americana) recomeçou nesta quarta-feira (22) na região central de Americana.

De acordo com a corporação, a equipe é composta por três patrulheiros da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) que irão atuar diariamente no patrulhamento preventivo no calçadão central, Rua Carioba e Mercado Municipal.

Os guardas municipais estão passando por treinamento , onde receberão instruções, com noções de patrulhamento, abordagem, manutenção, mecânica de bicicletas, uso de EPI (Equipamento de Proteção Individual) e procedimentos operacionais com uso de bicicletas.

“O patrulhamento com bicicletas facilita o deslocamento em locais de difícil acesso como o calçadão central e praças, garantindo maior segurança e proximidade do munícipe” destacou o diretor-comandante da Guarda, Marco Aurélio.