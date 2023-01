Gama resgatada 51 aves com sinais de maus-tratos em Americana

Um total de 51 aves, entre galos e galinhas, que estavam sofrendo maus-tratos em Americana, foram resgatadas na última sexta-feira (30). Um homem foi detido, mas liberado.

Gama conduziu o dono dos animais à delegacia – Foto: Gama / Divulgação

Segundo informações da Gama (Guarda Municipal de Americana), a companhia recebeu uma denúncia informando que muitas aves estavam sendo mantidas em local inadequado, como gaiolas de madeira, além de terem sinais de maus-tratos.

Os patrulheiros foram averiguar a denúncia no Parque das Nações e, em uma área de mata, com o auxílio de vizinhos, encontraram os animais. Ali, 15 aves, entre galos e galinhas, estavam em gaiolas pequenas de madeira, sem água, num espaço úmido, com fezes e muitas delas ainda estavam feridas.

As aves foram resgatadas pela ONG Animais Têm Voz – Foto: Gama / Divulgação

No restante do terreno havia mais 36 aves soltas, totalizando 51. Todas foram resgatadas pela equipe do “Cadeia para Maus-Tratos” e da ONG (Organização não Governamental) Animais Têm Voz.

Já o responsável pelo espaço foi levado à delegacia de Americana e autuado por maus-tratos contra animais, mas responderá em liberdade pelo crime.