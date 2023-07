Gama resgata cachorro cego de um olho que estava preso em bueiro

Moradores da imediações acionaram a corporação, que realizou o resgate com uma corda; animal foi atendido e devolvido à tutora

O GPA (Grupo de Proteção Ambiental) da Gama (Guarda Municipal de Americana resgataram um cão da raça shih-tzu, que é cego de um olho e caiu em um bueiro na Avenida Iacanga, no Jardim Ipiranga, na segunda-feira (17). A ocorrência teve início por solicitação de moradores das imediações.

A tampa de concreto do bueiro foi retirada e o cachorro foi laçado com uma corda. O cão passou por atendimento veterinário no CCZ (Centro de Controle de Zoonozes) de Americana e já foi devolvido à proprietária, que estava procurando por ele.

Animal estava desaparecido e foi devolvido à tutora – Foto: Gama / Divulgação

A designer de sobrancelhas Michele Graciano foi avisada por um amiga, que viu a foto do cão nas redes sociais.

“O Thor tem quatro anos e estava desaparecido há uma semana. Meu cão só está um pouco magro, mas está bem. Já recebeu um banho, mas ainda ficou com algumas manchas nas patas. Vou esperar que engorde mais um pouco para tosar mais um pouco”, disse a tutora.

Michele afirma que estava preocupada sobre o paradeiro do animal, pois sabe que ele não enxerga direito. “Agora, já está de volta para casa”, comemorou.