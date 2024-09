Gama recupera carga de cosméticos avaliada em R$ 20 mil em Americana

Um suspeito foi preso com a mercadoria e um outro conseguiu fugir da abordagem

Patrulheiros da Gama (Guarda Municipal de Americana) recuperaram cerca de R$ 20 mil em cosméticos furtados de um mercado, na madrugada desta quarta-feira (25), no Parque Novo Mundo, em Americana. Um suspeito foi preso e vai responder por furto qualificado, outro comparsa conseguiu fugir.

De acordo com a corporação, os guardas faziam patrulhamento na Rua Lindoia quando, por volta das 3h, encontraram um veículo Chevrolet Corsa Classic com placas de Hortolândia estacionado em um local ermo. O carro estava destrancado e em seu interior foram encontrados diversos produtos de beleza de marca diversas.

Durante a averiguação, os patrulheiros notaram a presença de dois homens com uma caixa próximo a um estabelecimento no cruzamento com a Rua Rio Claro. Estes, ao perceberem a aproximação, largaram a caixa e tentaram fugir.

Um dos suspeitos conseguiu fugir dos guardas, mas o outro foi alcançado e preso. Conduzido ao plantão policial, o suspeito confirmou que as mercadorias encontradas foram furtadas de um mercado do bairro, cujo proprietário ainda não tinha registrado o boletim de ocorrência. Ele permaneceu detido até ser apresentado à audiência de custódia.

O caso será investigado pela Polícia Civil, assim como a identificação e localização do segundo suspeito.