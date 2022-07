Gama recupera 500 kg de fios de cobre em Americana

Após perícia, os fios foram entregues ao proprietário da empresa - Foto: Divulgação - Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) recuperou 500 kg de fios de cobre, na madrugada desta segunda-feira (25), em uma caçamba de reciclagem, no Loteamento Industrial Salto Grande 1, em Americana.

De acordo com a autarquia, a equipe foi acionada pelo vigia da rua que informou aos patrulheiros ter visto três homens saindo de uma empresa, sentido à rodoviária de Americana. Ainda no local, os guardas foram até as caçambas de reciclagem e encontraram uma grande quantidade de fios de cobre.

Em contato com o proprietário da empresa, ele não reconheceu o produto. No entanto, após investigação da Gama, a equipe notou um muro quebrado na parte de trás do terreno que dava acesso à fabrica ao lado e, nessa fábrica, encontraram outro muro quebrado, que dava acesso a uma terceira empresa. Nesta última, havia um buraco que dava acesso ao interior da fábrica. Lá, os patrulheiros encontraram uma bobina vazia e uma outra pela metade com fios de cobre.

Os patrulheiros entraram em contato com o dono, que foi ao local e reconheceu os produtos localizados na caçamba de reciclagens. Após perícia, os fios foram entregues ao proprietário da empresa. Ninguém foi preso.