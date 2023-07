Gama recolhe carro com mais de R$ 100 mil em dívidas com multas e IPVA em Americana

Carro foi recolhido após ser interceptado na Rua Pernambuco - Foto: Gama

A Gama (Guarda Municipal de Americana) recolheu, na noite de terça-feira (4), um carro com mais de R$ 100 mil em dívidas com multas e IPVA. A abordagem ocorreu na Rua Pernambuco, no bairro Jardim Colina.

Segundo a guarda, o veículo, um Renault Sandero, foi notado pelo sistema de vigilância por câmeras do município, a chamada Muralha Digital. O videomonitoramento apontou que carro poderia ter sido usado para o furto de catalisadores.

Alertados, patrulheiros avistaram o veículo em um cruzamento da Rua Pernambuco. O carro chegou a fazer uma curva proibida e, em seguida, entrou no drive-thru do McDonald’s. Os guardas aguardaram a saída do veículo e fizeram a abordagem.

O motorista, ainda segundo a Gama, teria informado que comprou o veículo há dez dias, por R$ 8 mil, já que o carro estaria com uma dívida de R$ 30 mil. Na pesquisa, entretanto, os patrulheiros descobriram que o carro tinha 255 multas que somavam R$ 97.435,35 em dívidas, além de R$ 8.216,72 em débitos com o IPVA e licenciamento, desde 2017.

O Sandero foi recolhido e levado ao pátio. Já o motorista foi orientado e liberado.