Gama realiza testes para renovação do porte de armas

Foto: Divulgação

A Guarda Municipal de Americana finalizou, nesta quarta-feira (21), as atividades para renovação do porte de armas para os patrulheiros, que vêm ocorrendo desde 22 de outubro. Nessa última etapa, o comando da corporação e os instrutores passaram pelos mesmos testes e capacitação dos demais guardas. O treinamento teve o objetivo de renovar o porte de arma dos agentes por meio da expedição do “comprovante de capacidade técnica para renovação do porte de arma de fogo”. “Essa capacitação é uma exigência do convênio que a nossa corporação mantém com a Polícia Federal e do Estatuto do Desarmamento. E aproveitamos a oportunidade para rever conceitos, trocar informações e testar a habilidade e o conhecimento do nosso pessoal”, afirmou o comandante da Gama, Marcos Guilherme.

No primeiro semestre, todos os guardas passaram por avaliação psicológica e, a partir de 22 e outubro realizaram provas teóricas e práticas. A parte teórica, realizada na seda da Gama, envolveu temas como normas de segurança, nomenclatura e funcionamento das peças, legislação brasileira sobre arma de fogo, entre outros.

Os testes práticos foram realizados no Clube Americanense de Tiro e avaliaram a habilidade de tiro real em estande. A uma distância de sete metros, os patrulheiros precisavam atingir 60% da pontuação máxima do alvo.

Foto: Divulgação

Os responsáveis pela organização e aplicação dos testes foram o coordenador da Central de Ensino da Academia da Guarda Municipal, Hariel Mikolay; o instrutor credenciado junto ao Departamento da Polícia Federal e guarda municipal em Nova Odessa, Luciel Carlos de Oliveira; os instrutores GCM Alexandre, GCM Dorcílio e GCM Teodoro; e os encarregados pela logística, GCM Rossi e GCM Nilton.

Com informações da assessoria de imprensa da Prefeitura Municipal de Americana.