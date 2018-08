Gama processa Téo Feola após 3 condenações por assédio moral

A Gama (Guarda Municipal de Americana) quer que a Justiça obrigue o ex-diretor da autarquia Marcelo de Barros Feola, o Téo Feola, a devolver a quantia de R$ 37 mil gastos pela autarquia com o pagamento de indenizações determinadas pela Justiça do Trabalho por assédio moral. A ação de “regressão” do débito foi proposta no início de agosto e está em tramitação na 1ª Vara Cível.

Nela, a Guarda afirma que três servidores conseguiram comprovar “terem sidos perseguidos e constrangidos moralmente pelo diretor-comandante à época”. “Prementemente calha mencionar que a autarquia buscou acordo amigável com o requerido para tentar solucionar o presente litigio. Entretanto não logrou êxito. Neste cais, por não restar outra alternativa a requerente, a não ser

procurar a justiça do poder judiciário para sanar esta desordem”, diz a peça inicial do processo. Foto:

Para justificar o pedido de condenação do ex-diretor, os procuradores citam a Lei de Improbidade Administrativa. “Os atos de improbidade administrativa que causam prejuízo ao erário possuem gravidade intermediaria, que apesar de não gerarem o enriquecimento do agente público, provocam uma lesão financeira aos cofres públicos. Esse é o caso dos autos, tendo em vista que o ato praticado pelo agente público em cargo de comando Marcelo de Barros Feola, reconhecido através das sentenças trabalhistas, gerou prejuízo a Autarquia Municipal no valor de R$ 37.173,57, conforme planilha atualizada”, conclui a ação.

Os integrantes da Gama que procuraram a Justiça do Trabalho alegaram ter perdido a função de inspetor – que era de confiança – por razões políticas. Eles citaram uma determinação para o cancelamento e não aplicação de multas de trânsito e reclamações sobre “exagero” na comemoração do resultado eleitoral. Testemunhas ouvidas nessas ações confirmaram que, além do rebaixamento, os guardas eram alvo de “humilhações”.

Como as sentenças que reconheceram o assédio moral já “transitaram em julgado” – termo jurídico para o estágio de um processo em que não cabem mais recursos – a Guarda já foi obrigada a realizar os pagamentos.

Feola dirigiu a Gama entre 2009 e 2012, durante o governo do ex-prefeito Diego De Nadai (PSDB). Em 2013, foi nomeado como chefe de Gabinete do então prefeito reeleito, que acabou cassado pela Justiça Eleitoral.

O ex-diretor foi procurado pelo LIBERAL, mas afirmou que não gostaria de se manifestar sobre o caso porque ainda não foi notificado