Gama prende traficante no Jardim dos Lírios

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu neste sábado (15) um homem de 39 anos por tráfico de drogas, no Jardim dos Lírios. O indivíduo já possui passagens pela polícia por tráfico, furto, roubo e estelionato, além de ter sido solto recentemente após 18 anos de prisão.

Foto: Gama / Divulgação

Segundo a corporação, uma viatura fazia o patrulhamento na Rua Violetas, quando avistou um indivíduo retirando alguma coisa escondida em um monte de entulho. Quando os guardas tentaram a abordagem, ele começou a correr em direção à Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304). Cercado, ele acabou voltando para o bairro e foi detido na Rua Juriti.

Ao refazer o caminho percorrido por ele durante a fuga, os guardas localizaram na barreira metálica que divide as pistas da rodovia uma sacola com as drogas. Foram apreendidas 58 porções de entorpecentes – entre cocaína e crack – além de R$ 92 em dinheiro.

Ele foi encaminhado à CPJ (Central de Polícia Judiciária) e preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. O acusado será submetido pela Justiça a uma audiência de custódia. Se as autoridades concluírem pela manutenção do flagrante, ele deve ser encaminhado ao CDP (Centro de Detenção Provisória).