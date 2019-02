Gama prende suspeito por 10 roubos a comércios

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu na tarde desta segunda-feira um homem de 43 anos suspeito de praticar ao menos 10 roubos a estabelecimentos comerciais na cidade. Luciano Alves Granjeiro já foi reconhecido por cinco vítimas e teve a prisão temporária pedida pela Polícia Civil.

A prisão foi feita com base em dados levantados pelo serviço de inteligência da corporação, que analisou vídeos de câmeras de segurança dos lojistas e outras informações repassadas por eles. Com o perfil físico do suspeito, os guardas o monitoraram e efetuaram a captura no Jardim São Paulo. Foto: Divulgação

A maior parte dos roubos, segundo a Gama, ocorreu nos bairros Parque Novo Mundo e São Jerônimo. O modus operandi em todos foi o mesmo: de bicicleta, ele chegava ao estabelecimento usando um capacete ou a camiseta como capuz, anunciava o assalto e levava o dinheiro do caixa. Em um dos vídeos ele parece estar armado.

Cinco lojistas estiveram durante a tarde desta segunda na CPJ (Central de Polícia Judiciária) e fizeram o reconhecimento visual do suspeito. As outras vítimas, que registraram boletim de ocorrência em roubos semelhantes, serão chamadas para fazer o mesmo. Foto: Gama / Divulgação

O delegado Antonio Donizete Braga, responsável pelo plantão da CPJ, pediu a prisão temporária de Granjeiro por 30 dias para concluir as investigações. Depois desse prazo, a polícia pode pedir até mesmo a prisão preventiva (que não tem prazo para expirar) se considerar que ele é um risco à ordem pública. Até o fechamento desta edição, a decisão judicial ainda não havia sido divulgada.

De acordo com a Gama, Luciano já cumpriu pena por roubo, furto, tráfico de drogas e estelionato. Se for condenado novamente por roubo, pode pegar entre quatro e 10 anos de prisão por cada ocorrência.