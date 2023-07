Gama prende procurado por roubo de caminhão com ajuda da Muralha Digital

Um homem de 30 anos foi preso na manhã desta segunda-feira (24), após ser identificado pela Muralha Digital, sistema de videomonitoramento da Gama (Guarda Municipal de Americana). O veículo que o homem conduzia, um Gol, havia sido cadastrado no sistema pelo setor de Inteligência da Gama, a pedido do Deic (Departamento Estadual de Investigações Criminais), por envolvimento em roubos de caminhões na região de Bauru.

Objeto apreendidos no veículo do homem detido pela Gama – Foto: Gama / Divulgação

De acordo com a Gama, por volta de 11h30, a Muralha Digital apontou a entrada do veículo no município. O foragido foi abordado na Avenida da Saudade. Durante a averiguação, os agentes localizaram 14 gramas de maconha, dinheiro, coletes refletivos e braçadeiras plásticas, itens que são utilizados geralmente para amarrar vítimas de roubos.

Foram encontrados ainda tickets de pedágio de caminhões com queixa de roubo, entre outros objetos. O homem foi conduzido à DIG (Delegacia de Investigações Gerais), onde prestou depoimento ao delegado Luis Antonio Petrocelli e depois foi levado à Cadeia Pública de Sumaré.

MURALHA DIGITAL

Segundo a prefeitura, a Muralha Digital conta com 123 câmeras espalhadas em vias públicas de grande movimento, praças, cemitérios, Terminal Rodoviário e outros espaços públicos.

Alguns desses equipamentos possuem a tecnologia OCR (Reconhecimento Óptico de Caracteres), capazes de identificar letras e números das placas de veículos, além de câmeras de monitoramento.