Gama prende mais um homem por furto de cabos de energia no Jardim São Paulo

Essa foi a segunda prisão efetuada pela Guarda por esse motivo neste fim de semana, no mesmo bairro

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu um homem de 47 anos que furtava cabos de energia elétrica de uma clínica veterinária no Jardim São Paulo, em Americana, na tarde deste domingo (30). Esse foi a segunda prisão efetuada pela Guarda por furto de fiação neste fim de semana, no mesmo bairro.

De acordo com o boletim de ocorrência, um denunciante entrou em contato com a corporação para avisar que ouviu barulho dentro do imóvel.

Quando os guardas chegaram ao local, surpreenderam o suspeito cortando os fios. Ele alegou que pretendia vender os materiais para comprar drogas, mas não disse quem seria o receptador.

Conduzido ao Plantão Policial, o homem foi autuado em flagrante por furto qualificado e depois encaminhado à Cadeia de Sumaré.

Outro caso

No sábado (29), a Gama deteve outro usuário de drogas que foi flagrado cortando a fiação de energia elétrica de um estabelecimento em construção, também no Jardim São Paulo. Ele foi preso e também vai responder por furto qualificado.