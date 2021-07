Gama prende jovem de 23 anos por tráfico de drogas no Jardim da Paz

As drogas, que ao total somam 155 gramas, foram apreendidas e o jovem foi preso - Foto: /Gama/Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu um rapaz de 23 acusado de tráfico de drogas no Jardim da Paz, em Americana, na noite deste sábado (3). Com ajuda do cão Draco, patrulheiros encontraram mais drogas escondidas.

De acordo com registro da Gama, a equipe recebeu denúncia anônima sobre um jovem que estaria traficando drogas pelo bairro. Ao ser abordado, os patrulheiros apreenderam com o rapaz uma porção de maconha, três porções de cocaína e R$ 48,00. Ele informou que as drogas eram para uso pessoal e, questionado sobre o valor, não soube responder sobre a origem.

Com a ajuda do cão farejador Draco, os patrulheiros encontraram próximo ao local em que o jovem estava, mais 34 porções de maconha e 21 de cocaína. As drogas, que ao total somam 155 gramas, foram apreendidas e o jovem foi preso.