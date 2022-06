Gama prende jovem com R$ 80 em notas falsas

Suspeito tentou pagar motorista de aplicativo com as cédulas, mas não conseguiu

Cédulas falsas foram localizadas com rapaz de 22 anos; ele alegou ter comprado em um site - Foto: Guarda Municipal de Americana/Divulgação

A Gama (Guarda Municipal de Americana) prendeu um jovem, de 22 anos, com R$ 80 em notas de R$ 20 falsificadas, no bairro Vila Nossa Senhora de Fátima, em Americana. Ele foi apresentado na Polícia Federal em Piracicaba, onde permaneceu preso.

De acordo com informações da Guarda, o COI (Centro de Operações Integradas) recebeu uma denúncia de que um rapaz teria utilizado cédulas falsas na rodoviária e que seguiu sentido Avenida da Saúde. O suspeito vestia camiseta preta, bermuda, chinelo e boné branco.



A equipe da Gama encontrou o suspeito e, com ele, os patrulheiros localizaram quatro cédulas de R$ 20 falsas, inclusive com diversas marcas que divergem de notas oficiais. O jovem confirmou ter tentado usar as notas para pagar um motorista por aplicativo, porém não conseguiu. Ele disse, ainda, que comprou as cédulas por uma loja online.