Gama prende homem após tentativa de furto em posto de saúde na Avenida Cillos

Ele flagrado saindo do posto; em outro caso, homem foi preso após esconder drogas em unidade de saúde

Um homem de 38 anos foi preso após tentar furtar registro de oxigênio e tubos de cobre da UPA São José, na Avenida Cillos, em Americana, na noite deste sábado (23). Após ser detido, ele confessou o crime e mostrou de onde tirou os objetos.

Uma equipe da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) da Gama (Guarda Municipal de Americana) estava em patrulhamento quando o viu entrando no posto e saindo assim que percebeu a companhia dos guardas.

Homem levava ferramentas e tubos de cobre na mochila; foi preso em flagrante – Foto: GAMA – Divulgação

Na mochila dele, os guardas encontraram uma bolsa de couro com diversas ferramentas e três terminais de registro do oxigênio. Ele foi conduzido ao plantão policial, onde foi determinada uma perícia no local e a prisão em flagrante foi ratificada.

Homem tenta esconder drogas em unidade de saúde

Em outro caso divulgado neste domingo (24), um homem foi detido após esconder 211 porções de entorpecentes no interior de um pneu em uma unidade de saúde desativada localizada na Avenida Serra do Mar, no Parque da Liberdade, em Americana.

No total 211 porções de entorpecentes foram encontradas com ele – Foto: GAMA – Divulgação

Patrulheiros da Gama encontraram 162 porções de maconha e 49 porções de crack no local, que foram apresentadas na CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana.