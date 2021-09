Gama prende homem após encontrar droga escondida em cadeira de bebê

Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira (8), no Antônio Zanaga, em Americana, após drogas serem encontradas dentro de uma cadeirinha de bebê em sua residência. A Gama (Guarda Municipal de Americana) deteve o indivíduo após receber uma denúncia sobre o caso.

Homem foi detido e encaminhado para a prisão de Sumaré – Foto: Divulgação

A ocorrência aconteceu por volta das 17h, com apoio da Romu (Ronda Ostensiva Municipal) e do Canil. A equipe recebeu informações de um suspeito que vendia drogas com frequência em um bar.

A equipe policial foi até o local e encontrou o suspeito, um desempregado de 27 anos. Foram encontrados com ele R$ 272 em dinheiro, que foram apreendidos.

Questionado sobre possíveis drogas na sua casa, o rapaz negou. Foi quando os guardas municipais suspeitaram e foram até o imóvel, na Rua Lima Barreto, no Antônio Zanaga.

No local, foi encontrada uma lata com 39 porções de cocaína e 72 pedras de crack escondida dentro de uma cadeirinha de bebê. As substâncias também foram apreendidas.

O homem foi detido, apresentado em uma unidade de Polícia Civil e encaminhado para a prisão de Sumaré.

*Estagiária, sob supervisão de Talita Bristotti