Gama prende homem procurado por tentativa de homicídio no Mato Grosso

A Gama (Guarda Municipal de Americana) capturou neste domingo, no Jardim Mirandola, um homem de 28 anos, acusado de tentativa de homicídio pela Justiça do Mato Grosso.

As informações foram passadas pela corporação e confirmadas com o TJ-MT (Tribunal de Justiça do Mato Grosso). Não foram informados detalhes do crime.

De acordo SEEU (Sistema Eletrônico de Execução Unificado), o homem foi condenado a 10 anos e estava em regime semiaberto. Faltam cinco anos e seis meses para o final da pena.

PRISÃO

A Gama relatou que fazia patrulhamento pelo Jardim Mirandola neste domingo e, na rua Ravena, um homem demonstrou nervosismo ao ver os guardas. Na sequência, ele correu para dentro de um imóvel, motivando a abordagem.

Com ele, nada de ilícito foi encontrado, mas, ao realizarem buscas no sistema, os guardas descobriram que contra ele havia um mandado de prisão em aberto.

Conduzido à delegacia de Americana, o acusado foi preso e colocado à disposição da Justiça.