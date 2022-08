Gama prende dois por tráfico de drogas no Jardim dos Lírios

Uma denúncia realizada pelo WhatsApp da Gama (Guarda Municipal de Americana) ajudou nas prisões de dois homens, de 20 e 25 anos, por tráfico de drogas, na tarde da quinta-feira (4), no Jardim dos Lírios, em Americana.

Ao todo, foram apreendidos cerca de R$ 2,7 mil em dinheiro, 385 porções de maconha, crack e cocaína, somando 350 gramas de entorpecentes.

Drogas estavam sendo vendidas em plena luz do dia – Foto: Cristiani Azanha / Liberal

De acordo com a corporação, a denúncia foi recebida por volta das 14h, por meio do telefone (19) 3461-8631. “A solicitante estava chorando, porque não aguentava mais a movimentação de drogas no local. Nos mandou inclusive vídeos”, afirmou o GCM Wilson.

Os agentes se dividiram em várias equipes e localizaram os suspeitos na Rua das Violetas. Ao perceberem a aproximação dos guardas, ambos correram em direções opostas. Um deles foi abordado imediatamente, enquanto o outro foi detido após entrar em uma casa na Rua das Andorinhas. Em uma blusa que estava pendurada na garagem do imóvel, os patrulheiros localizaram as porções de drogas, além de uma balança de precisão e a quantia em dinheiro dentro da casa.

Ambos foram encaminhados à delegacia, onde foram autuados em flagrante por tráfico de drogas, sendo levados em seguida para a Cadeia Pública de Sumaré.