Gama prende adolescente suspeito de tráfico

Um adolescente de 15 anos foi detido nesta quinta-feira (7), suspeito por tráfico de drogas no Jardim dos Lírios, em Americana. Foram localizados com ele quatro buchas de maconha e R$ 44 em dinheiro. As informações são da Gama (Guarda Municipal de Americana).

Foto: Gama

Guardas estavam em patrulhamentos pela Rua Gaviões, no Jardim dos Lírios, quando se depararam com o suspeito.

Ele já era conhecido pela equipe pela prática de tráfico de drogas. Ao ver a viatura, ele jogou quatro buchas de maconha ao chão. Com ele ainda estavam R$ 44 em dinheiro.

O adolescente confessou o tráfico, disse que teria vendido 24 buchas e que ficaria na região até as 12h e, após isso, outro assumiria o ‘ponto de venda’.

O suspeito foi conduzido até a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Americana, onde a ocorrência foi registrada.